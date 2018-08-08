نائب وزير خارجية تركيا يرأس وفدا إلى واشنطن

قال مصدر مطلع بالخارجية التركية الثلاثاء، إن سيدات أونال الذي عُين حديثا نائبا لوزير الخارجية سيرأس وفدا يتوجه إلى واشنطن لبحث التوتر بين البلدين.

وكشفت مصادر مطلعة عن لقاء سيجمع بين مسؤولين أتراك وأمريكيين في واشنطن نهاية هذا الأسبوع لبحث الخلافات بين البلدين لا سيما قضية القس الامريكي المعتقل في تركيا.

وقال تلفزيون (سي.إن.إن ترك) نقلاً عن مصادر دبلوماسية يوم الثلاثاء إن وفدًا من مسؤولين أتراك سيتوجه إلى واشنطن خلال يومين لمناقشة الخلاف الدائر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وذكر التلفزيون أن أنقرة وواشنطن توصلتا إلى اتفاقات مسبقة بشأن قضايا معينة. ولم يذكر تفاصيل.

وتدهورت العلاقات بين البلدين بسبب خلافات بشأن السياسة الخاصة بسوريا ومحاكمة القس الأمريكي أندرو برانسون باتهامه بالإرهاب، مما تسبب في هبوط الليرة التركية إلى مستوى قياسي الاثنين.