وفد تركي إلى واشنطن لحل الأزمة.. والسفير الأمريكي: صداقتنا قوية رغم التوترات

حددت الحكومة التركية، أفراد وفد سيزور الولايات المتحدة؛ لبحث الأزمة التي تشهدها العلاقات بين البلدين، بحسب ما أفادت محطة “سي.إن.إن ترك” التلفزيونية، يوم الثلاثاء.

وسيترأس الوفد مساعد وزير الخارجية التركي سادات أونال.

وكانت المحطة ذكرت في وقت سابق، أن الوفد سيزور واشنطن، خلال يومين، وأن البلدين “توصلا لاتفاق مسبق بشأن قضايا محددة”.

وفي السياق، قال السفير الأمريكي لدى أنقرة، الثلاثاء، إنه “رغم التوترات، فإن الولايات المتحدة ما تزال صديقة قوية وحليفة لتركيا”.

وتدهورت العلاقات بين تركيا وأمريكا؛ على خلفية محاكمة القس الأمريكي أندرو برانسون بتهم الإرهاب.

وتطالب أمريكا بالإفراج عن برانسون، الذي يواجه تهمًا بدعم جماعة فتح الله غولن، التي تتهمها أنقرة بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب في 2016. وينفي برانسون الاتهام.

وفرضت واشنطن، الأسبوع الماضي، عقوبات على وزيرين تركيين؛ على خلفية قضية برانسون، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا سترد بتجميد الأصول المملوكة لوزيري الداخلية والعدل الأمريكيين في تركيا، “إن وجدت”.