3 قتلى بانفجار مجمع رياضي في طهران

لقي ثلاثة عمال إيرانيين مصرعهم في أحد مباني مجمع رياضي بالعاصمة طهران، بحسب ما أعلن المتحدث باسم منظمة إطفاء الحرائق بالعاصمة جلال مالكي.

وقال ملكي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، إن “انفجارًا وقع في الساعة الثامنة و20 دقيقة مساء الثلاثاء في أحد مباني مجمع الثورة الرياضي وسط العاصمة طهران وأسفر عن مقتل ثلاثة عمال إيرانيين”.

وأضاف ملكي إن “أحد المباني التابعة للمجمع الرياضي التي كانت تخضع للصيانة انفجرت وأدت إلى مقتل ثلاثة عمال”، مضيفًا أن “أسباب الانفجار لم تعرف بعد”، نافيًا تدمير المبنى بشكل كامل.

ويضم مجمع الثورة الرياضي ملاعب لجميع الألعاب الرياضية، وكان من أشهرها ملعب آزادي، الذي تقام فيه بطولات الاتحاد الإيراني لكرة القدم، وهو الملعب الرئيسي للمنتخب الإيراني لكرة القدم، وكانت اسمه سابقًا مجمع آريامهر الرياضي قبل سقوط نظام الشاه محمد رضا بهلوي عام 1979.