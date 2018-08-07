مجلس الأمن يوافق على إجراءات لإرسال المساعدات لكوريا الشمالية

قامت لجنة مراقبة العقوبات ضد كوريا الشمالية في مجلس الأمن الدولي، بالمصادقة على سلسلة إجراءات من شأنها تذليل العقوبات التي تواجه المنظمات والحكومات التي ترغب في إرسال المساعدات الإنسانية المقدمة لكوريا الشمالية.

وبناءً على هذه الإجراءات لن يتم فرض أية عقوبات على المساعدات الإنسانية التي ترغب الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية الأخرى إرسالها إلى كوريا الشمالية.

وفرضت الأمم المتحدة عقوبات عسكرية واقتصادية صارمة على كوريا الشمالية عام 2006؛ بسبب تصعيد أنشطتها النووية الصاروخية.

وتقول المنظمات الإغاثية إن هذه العقوبات تعرقل إلى حد كبير وصول تلك المساعدات، على الرغم من استثناء المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية من العقوبات.

ويحتاج أكثر من 10 ملايين كوري شمالي، أي 40 % من عدد السكان، للمساعدات الإنسانية بسبب الأزمة الإنسانية التي تواجهها البلاد منذ زمن طويل.