باكستان.. استدعاء عمران خان بتهمة استخدام طائرة حكومية بشكل غير قانوني

استدعى المكتب الوطني للمحاسبة في باكستان، الإثنين، عمران خان، زعيم حزب “حركة الإنصاف”، لاتهامه باستخدام طائرة حكومية بشكل غير قانوني.

وأتى هذا الاستدعاء بعد ساعات من تقديم الحزب خان مرشحًا لمنصب رئاسة الوزراء.

ونقلت شبكة “دنيا نيوز” التلفزيونية المحلية على لسان المكتب الوطني إن خان استخدم طائرة تابعة لإقليم خيبر بختونخوا (شمال غرب) في عدد من زياراته الخاصة،

وقال المكتب إنه توجد أدلة موثوقة على أن خان دفع نحو 30 ألفًا و500 دولار أمريكي لاستخدام طائرتين من طراز”Mi-17″ و”Ecureuil” تعودان للحكومة في الإقليم، مدة تصل إلى 74 ساعة.

وكان يحظر على خان استخدام أي طائرات حكومية في أنشطته الشخصية، كونه لم يكن يحظى بمنصب رسمي خلال تلك الفترة.

ونفى خان صحة الاتهام الموجهة إليه، وقال إنه كان برفقة رئيس وزراء إقليم خيبر بختونخوا خلال زيارة تلك المناطق.