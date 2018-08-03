مجهولون يعتدون على 12 مدرسة للبنات شمال باكستان

قام مجهولون، مساء الخميس، بالاعتداء على 12 مدرسة للبنات في إقليم “غلغت – بلتستان” شمال باكستان.

وقالت مصادر في الشرطة الباكستانية، إن مدارس البنات، في منطقتي تشيلاس وديامر، تعرضت لاعتداءات من قبل مجهولين.

وأشعل المهاجمون النار في بعض المدارس، فيما ألحقوا الضرر بمدرستين بعد تنفيذ عمليتي تفجير محدودتين داخلهما.

وقال بيان صادر عن ولاية “غلغت- بلتستان”، إن بعض المدارس التي تعرضت للهجوم، كانت تحت الإنشاء أو الترميم.

وصرح مسؤولون أنهم سيواصلون عمليات بناء وترميم المدارس، وسيزيدون من اتخاذ التدابير الأمنية.

وتعرضت 1500 مدرسة للاعتداء، خلال الأعوام العشرة الماضية، في إقليم غلغت- بلتستان ومنطقة العشائر، وقوبلت هذه الاعتداءات باحتجاجات من قبل سكان المنطقتين، بين عامي 2004 و2011.