باكستان.. المعارضة تشكل “التحالف الكبير” ضد حزب عمران خان

أعلنت أحزاب المعارضة الباكستانية، الخميس، تشكيل تحالف لمواجهة حزب “تحريك إنصاف” الذي يقوده عمران خان، الفائز بالانتخابات التشريعية في البلاد.

وأطلق عليه اسم “تحالف المعارضة الكبير”، ويضم 7 أحزاب من بينها حزب الرابطة الإسلامية- جناح نواز، وحزب الشعب الباكستاني، إضافة إلى مجلس العمل المتحد الذي يضم 5 أحزاب.

وقالت شيري رحمان، زعيمة المعارضة في مجلس الشيوخ الباكستاني، خلال مؤتمر صحفي، عقدته بالعاصمة إسلام أباد، إن “التحالف الكبير قرر اختيار مرشحين مشتركين لانتخاب رئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، ونائب رئيس البرلمان”.

وأضافت رحمان، أن “أحزاب المعارضة ستدعم مرشح حزب الرابطة الإسلامية- جناح نواز، لرئاسة الوزراء، ومرشح حزب الشعب لمنصب رئيس البرلمان، ومرشح حزب العمل المتحد، لشغل مقعد نائب رئيس البرلمان”.

من جانبه، قال أحسان إقبال، وهو زعيم مركزي في حزب الرابطة الإسلامية، إن الأحزاب اتفقت أيضا على الاحتجاج داخل البرلمان وخارجه ضد الانتخابات “المزورة والمتعثرة”.

وفي ظل هذا التحالف، سيكون لتكتل المعارضة الجديد 124 مقعدًا في البرلمان على الأقل مقابل 116 مقعدًا لحزب عمران خان.

والجمعة الماضية، اتفقت الأحزاب المذكورة على رفض نتائج الانتخابات بدعوى “التزوير والتلاعب بالنتائج”، والدعوة لاحتجاجات في غضون الأيام المقبلة، من أجل إعادة الانتخابات العامة، حسبما أفادت صحيفة “دون” المحلية (خاصة).

وأظهرت نتائج رسمية أولية صادرة عن لجنة الانتخابات، حصول “حركة الإنصاف” على 116 مقعدًا في المجلس الوطني (البرلمان) من أصل 270 مقعدًا.