روحاني: لا معنى للتفاوض مع ترامب وهو يرفع سكين العقوبات

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده كانت ولا تزال مع المفاوضات التي تهدف إلى الوصول لنتائج وإبرام اتفاقيات، مشيرًا إلى أنه لا “معنى للمفاوضات مع الولايات المتحدة في ظل العقوبات”، وأن هدف ترامب من الدعوة للتفاوض إثارة الانقسام في بلاده.

وأوضح روحاني في حوار تلفزيوني مباشر عبر القناة الأولى، مساء اليوم الإثنين، في معرض حديثه عن دعوة ترامب للتفاوض مع إيران: “كيف تتفاوض مع شخص يرفع السكين عليك ويطعنك من الظهر عدة مرات”.

واعتبر أن “أمريكا فشلت في إقناع مجموعة الدول الأوروبية والصين وروسيا بالانسحاب من الاتفاق النووي”، مضيفًا: “لسنا وحدنا في العالم وهناك دول تتواصل معنا وتعتمد علينا في كافة المجالات”.

وكشف روحاني عن إجراء مفاوضات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متمثلة بوزير الخارجية الأمريكي المقال ريكس تيلرسون، مضيفًا: “لقد اجتمع وزير خارجيتنا محمد جواد ظريف مع الوزير السابق تيلرسون في عدة جولات، منها على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بالإضافة إلى جولات أخرى في بلدان أوروبية”.

وتابع الرئيس الإيراني أن “لدينا علاقات واسعة مع الصين التي باتت أكبر شريك تجاري مع إيران، وسوف تتحسن أوضاعنا الاقتصادية في المرحلة المقبلة”.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أمرًا تنفيذيًا من شأنه إعادة فرض دفعة جديدة من العقوبات ضد إيران، بعد مرور 3 أشهر على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وقال ترامب في بيان: إن “سياسة الولايات المتحدة هي فرض أقصى ضغط اقتصادي على إيران”، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.