ظريف: خامنئي وافق على التفاوض مع أمريكا لو التزمت بالاتفاق النووي

كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، عن موافقة المرشد علي خامنئي، على التفاوض مع الولايات المتحدة في قضايا مختلفة، لو التزمت بتنفيذ الاتفاق النووي بشكل سليم.

وأوضح ظريف في كلمة له بمناسبة اليوم الصحفي في إيران، ردًا على اقتراح الرئيس دونالد ترامب بالتفاوض، أن المرشد الأعلى علي خامنئي قال “إذا رأينا أن الأمريكيين سيلتزمون بالاتفاق النووي، فسندخل بمفاوضات في قضايا أخرى معهم”.

وتابع الوزير الإيراني تصريحاته قائلًا “تفاوضنا مع الولايات المتحدة لسنتين، لكن تبين أنهم لا يستحقون أن نخصص لهم وقتًا للتفاوض”.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، المسؤولين في طهران إلى التفاوض دون شروط مسبقة؛ ما تباينت مواقف الإيرانيين حوله.

وتدخل الدفعة الأولى من العقوبات الجديدة التي فرضها ترامب على طهران، إثر انسحابه من الاتفاق النووي، حيّز التنفيذ، اليوم الاثنين؛ ما من شأنه أن يؤثر على اقتصاد البلاد المنهك.