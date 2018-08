الاحتجاجات في إيران تتصاعد لليوم الرابع.. والهتافات تستهدف المرشد

تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في إيران، السبت، لليوم الرابع على التوالي، في حين هاجم متظاهرون حوزة شيعية إلى الغرب من العاصمة طهران، كما أفادت بذلك وكالات أنباء إيرانية، ومقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تتسم التظاهرات بالهتافات المناوئة للمرشد الأعلى علي خامنئي الذي كان في السابق خطًا أحمر لا يمكن المساس به في البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو، على وسائل التواصل الاجتماعي، مشاركة المئات في مظاهرات في مدن بأنحاء مختلفة من البلاد، بينها طهران وأصفهان وكرج؛ احتجاجًا على ارتفاع التضخم لأسباب من بينها تراجع قيمة الريال، بسبب مخاوف إعادة فرض العقوبات الخانقة في السابع من أغسطس/آب، وفي حين أظهرمقطع فيديو آخر متظاهرين في طهران يرددون هتاف “الموت للديكتاتور”، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

Protests in #Tehran, Vali Asr Avenue.

“Death to the dictator”

"Iranians, shout out for your rights."

