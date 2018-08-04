الاحتجاجات في إيران تتصاعد لليوم الرابع.. والهتافات تستهدف المرشد

تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في إيران، السبت، لليوم الرابع على التوالي، في حين هاجم متظاهرون حوزة شيعية إلى الغرب من العاصمة طهران، كما أفادت بذلك وكالات أنباء إيرانية، ومقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تتسم التظاهرات بالهتافات المناوئة للمرشد الأعلى علي خامنئي الذي كان في السابق خطًا أحمر لا يمكن المساس به في البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو، على وسائل التواصل الاجتماعي، مشاركة المئات في مظاهرات في مدن بأنحاء مختلفة من البلاد، بينها طهران وأصفهان وكرج؛ احتجاجًا على ارتفاع التضخم لأسباب من بينها تراجع قيمة الريال، بسبب مخاوف إعادة فرض العقوبات الخانقة في السابع من أغسطس/آب، وفي حين أظهرمقطع فيديو آخر متظاهرين في طهران يرددون هتاف “الموت للديكتاتور”، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

Protests in #Tehran, Vali Asr Avenue.

“Death to the dictator”

“Iranians, shout out for your rights.” pic.twitter.com/tcsI5DgaSX — Alireza Nader (@AlirezaNader) August 3, 2018

وذكرت وكالة أنباء “فارس” شبه الرسمية، أن “شرطة مكافحة الشغب في مدينة اشتهارد التي تقع على بعد مئة كيلومتر إلى الغرب من طهران، تدخلت في ساعة متأخرة الليلة الماضية لتفريق حوالي 500 شخص، رددوا هتافات ضد الحكومة وألقى بعضهم بالحجارة والصخور على حوزة شيعية”.

وستعيد الولايات المتحدة، في السابع من أغسطس/آب المقبل، فرض العقوبات على شراء إيران للدولارات، وعلى التجارة الإيرانية في الذهب والمعادن النفيسة وتعاملاتها في مجالات المعادن والفحم وبرامج الكمبيوتر المرتبطة بالصناعات.

كما ستعود العقوبات على الواردات الأمريكية من السجاد الإيراني والمواد الغذائية المصنعة وبعض المعاملات المالية المرتبطة بذلك.

وقد تتراجع صادرات إيران النفطية بما يصل إلى الثلثين بحلول نهاية العام؛ بسبب العقوبات الأمريكية مما سيضع أسواق النفط تحت ضغط هائل وسط انقطاع المعروض في أماكن أخرى بالعالم.