متظاهرون يهاجمون “حوزة علمية” شمال إيران

،تعرضت حوزة علمية (مدرسة لرجال الدين) بمدينة “إشتهارد”، التابعة لمحافظة البرز شمال طهران لهجوم وحرق من قبل مجموعة من المتظاهرين، في وقت متأخر من مساء الجمعة، حسبما أكدت السلطات الأمنية.

وقال هندياني، مدير الحوزة، لوكالة أنباء “فارس نيوز”، إن “متظاهرين هاجموا في وقت متأخر من مساء الجمعة، حوزة مدينة اشتهارد، وقاموا بإحراق بعض المباني، وتكسير الأبواب والنوافذ”.

وأوضح أن “المتظاهرين أطلقوا شعارات مناهضة لرجال الدين والنظام”، مشيرًا إلى أن قوات مكافحة الشغب والشرطة قامت بتفريق المتظاهرين، وقامت باعتقال بعضهم، ويجري تحديد منازل المهاجمين الآخرين لاعتقالهم.

وبدأ الشعب الإيراني يُصعّد غضبه على المؤسسة الدينية الحاكمة ومؤيديها بسبب حجم الفساد المالي والإداري، وتفشي البطالة والفقر، وانعدام السياسة الاقتصادية التي تواجه الأزمة المتفاقمة في البلاد.

وتشهد مناطق مختلفة من إيران احتجاجات شعبية سلمية منذ أيام تطالب النظام والحكومة بالرحيل من أجل بناء نظام ديمقراطي تعددي.