تظاهرات ليلية في طهران تطالب بتغيير النظام الإيراني (فيديو)

انطلقت، مساء يوم الجمعة، تظاهرات في مناطق واسعة من العاصمة الإيرانية طهران، ردد فيها المتظاهرون شعارات تطالب برحيل نظام الجمهورية الإسلامية الذي أسسه الراحل روح الله الخميني عام 1979.

وقالت قناة “صوت الشعب”، الداعمة للاحتجاجات، إن الاحتجاجات تركزت في شارع ولي عصر الذي يعد من أهم المناطق الحيوية في طهران، مضيفة أن المتظاهرين رددوا شعارات منها “لا نريد نظام الجمهورية الإسلامية”.

وفِي منطقة كوهردشت بالعاصمة طهران، رفع محتجون شعارات “الموت للديكتاتور” و”الموت لخامنئي”، وفقًا لما ذكره موقع “آمد نيوز” المعارض.

♦️ ویدئو کوتاه | به نظر می رسد اعتراضات در برخی شهرهای ایران در جمعه شب هم ادامه دارد

چهارمین شب اعتراضات در #گوهردشت #کرج با شعار ایرانی می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد#ایران #تظاهرات

عكس، خبر و فيلم هاى خود را براى ما بفرستيد: https://t.co/1AFcd1aR6N pic.twitter.com/wM7SIdZPr3 — VOA Farsi (@VOAIran) August 3, 2018

وفي مدينة تجريش شمال العاصمة، وصف المتظاهرون قوات النظام بالوحوش، في إشارة إلى حملات القمع التي تشنها قوات الأمن المدعومة من الحرس الثوري والتعبئة (البسيج).

وفي مدينة ورامين الواقعة جنوب العاصمة طهران، فرضت قوات الأمن ومكافحة الشغب إجراءات أمنية مشددة لمنع الاحتجاجات، حيث أظهر مقطع فيديو وصول تعزيزات عسكرية للمدينة من عصر اليوم الجمعة.

وتشهد إيران مظاهرات حاشدة منذ أيام في مناطق مختلفة، تطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية المتردية والبطالة وحالة التضخم الذي تشهده البلاد بسبب سياسات النظام الحالي.