كوريا الشمالية: عازمون على مواصلة الاتفاق النووي رغم القلق من مواقف واشنطن

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم السبت، عزمها مواصلة تنفيذ الاتفاق النووي الذي جرى التوصل له مع الولايات المتحدة الأمريكية، في يونيو الماضي؛ رغم قلقها من مواقف واشنطن.

وقال وزير الخارجية الكوري الشمالي: “تظل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية صلبة في عزمها والتزامها بتطبيق البيان المشترك مع الولايات المتحدة بأسلوب مسؤول وحسن النية”، وفق رويترز.

وتعهدت واشنطن وبيونغ يانغ، بإنهاء برنامج كوريا الشمالية النووي وتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية، في اتفاق مهم توصل له زعيما البلدين في سنغافورة.

وأضاف الوزير ري يونج هو: “المقلق هو التحركات المستمرة الواضحة داخل الولايات المتحدة للعودة إلى الوضع القديم، بعيدًا عن عزم رئيسها”.

وقال ري، في بيان أعلنه خلال منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): “بدأنا بإجراءات تنم عن حسن النية، من بينها تعليق الاختبارات النووية واختبارات إطلاق الصواريخ وتفكيك موقع اختبارات نووية”.

واستكمل: “لكن الولايات المتحدة بدلًا من الاستجابة لهذه الإجراءات، رفعت صوتها أعلى للمطالبة بإبقاء العقوبات على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وإظهار موقف التراجع حتى عن إعلان نهاية الحرب، وهي خطوة أساسية جدًا ورئيسية لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية”.