وزير خارجية كوريا الشمالية يزور طهران الثلاثاء المقبل

أعلن مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، أن وزير خارجية كوريا الشمالية ري يانغ هو، سيزور العاصمة طهران، يوم الثلاثاء المقبل.

وقال المصدر، لوكالة أنباء “فارس نيوز” الإيرانية، إن “وزير خارجية كوريا الشمالية سيكون ضيفًا على وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري، وسيلتقي نظيره محمد جواد ظريف”، دون أن يقدم المزيد من المعلومات.

ومن المتوقع أن يناقش الوزير الكوري مع نظيره الإيراني ملفات التجارة والأمن الإلكتروني، بالإضافة إلى عدد من القضايا الأمنية على المستوى الإقليمي، من بينها الملف النووي لكوريا الشمالية، وأزمة لاجئي الروهينغا، وأحداث التوتر في بحر الصين الجنوبي.

وحسب مراقبين للشأن الإيراني، تسعى طهران إلى أن تجعل من كوريا الشمالية منفذًا لبيع البترول الخاص بها في شرق آسيا.

وسبق أن زار وفد كوري شمالي إيران العام الماضي، لحضور مراسم أداء الرئيس حسن روحاني اليمين الدستورية، بعد انتخابه لولاية رئاسية ثانية في الـ19 من أيار/مايو 2017.

وشارك وزير خارجية كوريا الشمالية في مؤتمر رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان)، في سنغافورة، الذي بدأت أعماله الاثنين الماضي ويستمر ستة أيام.