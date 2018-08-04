خوفًا من التجسس.. الحزب الديمقراطي الأمريكي يحذّر مرشحيه من استخدام هواتف صينية

حذّرت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة مرشحي الحزب للانتخابات التي ستُجرى في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل من استخدام أجهزة من صنع شركتي “زد.تي.إي” و”هواوي تكنولوجيز” الصينيتين؛ بدعوى أنها تشكل خطرًا أمنيًا.

وضغط النواب الأمريكيون، وإدارة الرئيس دونالد ترامب، على الشركات الأمريكية عدم بيع منتجات الشركتين، قائلين إنها قد تستخدم للتجسس على الأمريكيين.

وفي وقت سابق من العام الجاري، حثًّ مسؤولون أمريكيون شركة “إيه تي أند تي” على التخلّي عن اتفاق مع هواوي لبيع أجهزتها من الهواتف الذكية في الولايات المتحدة.

وقال مصدر في الحزب الديمقراطي إن بوب لورد، كبير المسؤولين الأمنيين في اللجنة الوطنية للحزب، قال في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن من المهم للحزب، والعاملين في الحملات الانتخابية، الاهتمام بهذه التحذيرات، وفق رويترز.

وقال:”نرجو التأكد من عدم استخدام، أو شراء أجهزة”زد.تي.إي”، وهواوي في أي مكان بين موظفيكم لأغراض شخصية، أو مرتبطة بالعمل”.

وكان رئيس اللجنة الاتحادية للاتصالات، أجيت باي، قد قال للكونغرس في آذار/مارس الماضي إنه يتفق مع مخاوف النواب الأمريكيين بشأن تهديدات التجسس التي تمثلها أجهزة هواوي.

وأوقفت وزارة الدفاع الأمريكية بالفعل بيع هواتف محمولة، وأجهزة مودم من صنع زد.تي.إي، وهواوي، في كل المتاجر بقواعدها العسكرية، مشيرة إلى مخاطر أمنية محتملة.