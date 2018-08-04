إيران تعتقل 4 من قادة الاحتجاجات في أصفهان (صور)

أعلنت السلطات الأمنية الإيرانية، السبت، اعتقال أربعة وصفتهم بـ”قادة الاضطرابات”، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في محافظة أصفهان، ذات الكثافة السكانية الكبيرة وسط إيران.

ونقلت صحيفة “مشرق نيوز”، المقربة من جهاز الأمن التابع للحرس الثوري، أن “السلطات الأمنية تمكنت من التعرف على أربعة من قادة الاضطرابات في منطقة شابور جديد الصناعية بمحافظة أصفهان”.

وأضافت المصادر أن “المتظاهرين حرفوا مسار التظاهرات إلى ترديد شعارات مناهضة للنظام الإيراني والهتافات ضد رموز السلطة”، مشيرة إلى أن من بين المعتقلين اثنين من الشباب وفتاتين.

وشهدت أصفهان، خلال الأيام الثلاثة الماضية، احتجاجات على موجة التضخم وارتفاع الأسعار وانتشار البطالة .