احتجاجات إيران.. هروب رجال الأمن بعد حرق دراجاتهم من قبل المتظاهرين (فيديو)

تصاعدت حدة الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام الإيراني في وقت متأخر من مساء الجمعة، حيث اتسعت رقعة الاحتجاجات التي انظمت إليها مدينة تبريز وقزوين وساري ورشت وكرمنشاه وكرمان، فيما ارتفعت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وقالت قناة “صوت الشعب” الداعمة للاحتجاجات، أن العشرات من الشبان المتظاهرين أقدموا مساء الجمعة على إحراق دراجات نارية كان يستخدمها رجال الأمن التابعة للنظام في قمع المتظاهرين في مناطق مختلفة من العاصمة طهران.

وأظهر مقطع فيديو نشرته القناة، الشبان في مدينة “كرج” غرب طهران وهم يقومون بإحراق مجموعة من وصفوفهم بـ”وحوش النظام والحكومة”، في إشارة إلى قوات الشرطة ومكافحة الشغب الذين ينتشرون بشكل غير مسبوق بالعاصمة طهران.

كما ردد المتظاهرون في هذه المدينة ذات الكثافة السكانية العالية شعارات أبرزها “الموت للديكتاتور، والموت لخامنئي”.

وفي مدينة ورامين جنوب العاصمة طهران، ردد المتظاهرون شعار “الموت للباسيج ” في إشارة إلى قوات التعبئة التابعة للحرس الثوري والتي تعد أحد الأدوات القمعية بيد النظام الإيراني يستخدمها ضد معارضيه.

وفي محاولة من النظام للتقليل من حجم الاحتجاجات، قال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، الجمعة، إن “العدو يتصور أن تجمعات احتجاجية تضم ٥٠ إلى ٢٠٠ شخص هنا وهناك قادرة على زعزعة أوضاع البلد، هذا غير صحيح” على حد تعبيره.

وتشهد عدة مناطق في إيؤان لا سيما العاصمة احتجاجات بوتيرة متصاعدة، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، بالتزامن مع ترقب الاقتصاد المحلي لضربة جديدة تتمثل بسيران العقوبات الأمريكية.

????گوهردشت کرج – نمایی دیگر از آتش زدن موتورهای اوباش حکومتی از پشت سر جمعیت..البته در فیلم گفته میشه ایستگاه اتوبوس ۱۲مرداد pic.twitter.com/G47yx8fxbE — ماهشهريهاي خونگرم (@amin_rezaee1364) August 3, 2018

گوهردشت – ۱۲مرداد

به آتش کشیدن موتورهای نیروی انتظامی و درگیری شدید#چالش_دعوت_به_تظاهرات #اعتراضات_سراسری pic.twitter.com/A3HQgOZXl2 — آریا مهر ???? (@Ariamehr_p1356) August 3, 2018

#کرج جنس تظاهراتش فرق میکنه با بقیه جاها ، شما هم میفهمین ؟؟

جمعه ۱۲ مرداد آتش زدن موتورهای نیروهای سرکوبگر #IranRegimeChange pic.twitter.com/9JwXBYQtaM — فاطمی (@shabrokh1) August 3, 2018