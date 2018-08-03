أمريكا تتهم روسيا بانتهاك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الجمعة، روسيا، بانتهاك عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، ذكرت أمس ، أن روسيا سمحت بدخول أكثر من عشرة آلاف من مواطني كوريا الشمالية إلى أراضيها.

وأضافت الصحيفة، بناء على معطيات لوزارة الداخلية الروسية، أن موسكو منحت هؤلاء الكوريين تصاريح عمل، خلال سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، في بيان، إنه توجد “تقارير موثوقة” تفيد بمنح روسيا تصاريح عمل لعمال كوريين شماليين رغم عقوبات الأمم المتحدة.

وشددت على أن هذا “الأمر مثير للقلق”.

وأضافت أن العقوبات المفروضة بحق كوريا الشمالية لن تُخفف ما لم تُطهر بيونغ يانغ أسلحتها النووية بالكامل.

وتابعت أنه “لا يمكن لروسيا أن تدعم العقوبات في مجلس الأمن بالكلام وتنتهكها بالأفعال”.