رغم التوترات.. روسيا تقترح على أمريكا مساعدتها في إعادة إعمار سوريا

كشفت مذكرة للحكومة الأمريكية يوم الجمعة عن تقديم روسيا مقترحا للتعاون بين موسكو وواشنطن في إعادة إعمار سوريا وإعادة اللاجئين إلى البلاد.

وأرسل فاليري جيراسيموف رئيس الأركان العامة للجيش الروسي المذكرة التي أطلعت عليها رويترز في 19 يوليو/تموز إلى الجنرال الأمريكي جوزيف دنفورد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة .

لكن الخطة الروسية، التي لم يتم الكشف عنها من قبل، لاقت استقبالا فاترا في واشنطن.

وتقول المذكرة “إن السياسة الأمريكية يمكنها أن تدعم مثل هذه الجهود فقط إذا تم التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ سبع سنوات بما في ذلك إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة”.