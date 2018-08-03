رجل دين بارز: النظام الإيراني يهين شعبه

شن رجل الدين الإيراني والمفكر محمد رضا زائري، الجمعة، هجوماً لاذعاً النظام الحالي في طبيعة تعاطيه مع شعبه، مشيراً إلى أن النظام استصغر الناس بشكل غير طبيعي.

وقال زائري بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء “خبر أون لاين” الإيرانية، “لولا الجماهير لما كانت الثورة ولا النظام .. قلنا (النظام) أننا خدام الشعب وعلينا أن نجسد ذلك”.

وأضاف “من غفلاتنا في السنوات الأخيرة هو إننا استضغرنا الناس الذين أيدوا الثورة والنظام وهذا ما لا يفعله الله”.

وأشار رجل الدين الإيراني إلى أن خلافه مع بعض رجال الدين بشأن طبيعة تعاطي النظام مع الشعب، وقال “خلافي مع بعض الأصدقاء هو أنني لا أربط النظام الإيراني بالسماء وأقدسه – بل العكس – واعتقد أنه تجربة بشرية وإنسانية فيه النقص والخطأ والعيوب”.

وتزايدت نقمة الشعب الإيراني على النظام الحالي بسبب تجاهله لأوضاعه الاقتصادية والمعيشية فضلاً عن ارتفاع معدلات المشاكل الاجتماعية والاقتصادية كالطلاق والخطف والسلب والفساد المالي والإداري، بالإضافة إلى إرتفاع معدلات البطالة والفقر.

وكان ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في مدينة مشهد، طالب اليوم، الشعب بوقف الاحتجاجات المناهضة للنظام، مقللاً من أهمية المتظاهرين الذي وصفهم بـ”الباحثين عن ملء بطونهم”.

وقال أحمد علم الهدى في خطبة صلاة الجمعة من مدينة مشهد “من أجل ملء بطونكم يجب أن لا تقفوا بوجه النظام”، مضيفاً أنه “ينبغي على الحكومة تقديم خطط قصيرة الأجل لحل المشاكل الاقتصادية”.