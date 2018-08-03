الخارجية الأمريكية: نتابع الاحتجاجات في إيران ونتطلع لحرية شعبها‎

قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إنها تتابع الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني، مشيرة إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الشعب الإيراني لتحديد مسار بلدهم في تحقيق الحرية.

وأوضحت الخارجية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “نتابع أحدث الاحتجاجات في أصفهان وكرج وشيراز وطهران ومدن أخرى في إيران، وكما قال وزير الخارجية مايك بومبيو عن الوضع الاقتصادي في إيران، هو أن النظام مشغول بملء جيوبه، بينما يصرخ المواطن ويطالب بالتوظيف وفرص عمل”.

وأضافت، في معرض إشادتها بالمحتجين ضد نظام المرشد علي خامنئي، خلال الأيام القليلة الماضية: “إن هذه المسؤولية تقع في النهاية على عاتق الشعب الإيراني لتحديد مسار بلدهم، فإن أمريكا تدعم صوت الشعب الإيراني، والذي تم إهماله لفترة طويلة”.

وتابعت: “إن الولايات المتحدة ترى أنه في السنوات الأربعين المقبلة، لن يتم قمع إيران ولا تخويفها، بل تحقيق الحرية للشعب الإيراني”، في إشارة إلى القمع الذي فرضه النظام الحالي الذي مر عليه أربعون عامًا.