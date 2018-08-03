ظريف: دور الصين “محوري” في إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة، أن دور الصين “محوري” في إنقاذ الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في وقت سابق من العام.

وقال ظريف “دور الصين في تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وفي التوصل إليه، والآن في الحفاظ عليه سيكون محوريًا”.

وجاءت تصريحات الوزير الإيراني، في وقت تحاول فيه إيران وموقعون آخرون على الاتفاق، بينهم الصين، إنقاذه.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو أيار من الاتفاق المبرم في 2015. وكانت عقوبات دولية رُفعت عن طهران بموجب الاتفاق بينها وبين قوى عالمية مقابل كبح برنامجها النووي.

وأمر ترامب بفرض عقوبات على طهران، وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية إن واشنطن أبلغت حلفاءها بالتوقف عن استيراد النفط الإيراني بحلول نوفمبر تشرين الثاني.