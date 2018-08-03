الرئيس الفلبيني يهدد بإرسال سفينة حربية لإنقاذ رهائن في ليبيا

هدد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الجمعة، بإرسال سفينة حربية، إلى المياه اللييبية، من أجل إنقاذ 3 من مواطنيه اختطفوا الشهر الماضي هناك.

وقال رودريجو دوتيرتي، إنه “قد يرسل أحدث فرقاطة في البحرية إلى المنطقة الواقعة قبالة سواحل ليبيا في مسعى لإنقاذ 3 فلبينيين وكوري جنوبي خطفوا الشهر الماضي من محطة مياه في ليبيا“.

وأضاف أنه “سيطرح المسألة خلال اجتماع اعتيادي لكبار قادة الجيش والشرطة الأسبوع القادم” موضحًا “إذا بدأوا يؤذون هؤلاء الفلبينيين فسأرسل فرقاطة هناك.. لا أمزح”.

ونشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع للمخطوفين الأربعة، الذين تحتجزهم جماعة مسلحة مجهولة، وهم يؤكدون هوياتهم وجنسياتهم ويناشدون رئيسي الفلبين وكوريا الجنوبية المساعدة.

وكانت كوريا الجنوبية قد حوّلت، مسار سفينة تشارك في عمليات لمكافحة القرصنة في خليج عدن للمساعدة في الإفراج عن المحتجزين الـ4 وفقًا لما ذكرته وكالة أنبائها الرسمية “يونهاب”.