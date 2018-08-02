السراج يطالب بريطانيا بدعم “رفع جزئي” لحظر السلاح الموجه لليبيا

ناشد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق الوطني” في ليبيا، فايز السراج، اليوم الخميس، بريطانيا بدعم الجهود الدبلوماسية لبلاده في مجلس الأمن، والتي تستهدف رفعًا جزئيًا لحظر تسليح كيانات أمنية مسلحة.

ورحّب السراج، خلال اجتماع بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، مع وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية بينيلوب موردونت، والوفد المرافق لها، الذي وصل إلى البلاد في زيارة غير محددة المدة، بـ”التعاون في ملف الهجرة”، وجدد رفض بلاده “للتوطين بأي صيغة كانت”.

ودعا إلى ضرورة إيجاد حل شامل لمشكلة الهجرة غير النظامية بأبعادها الاقتصادية والإنسانية والأمنية.

واعتبر السراج، أن “الحل الحاسم للمشكلة (الهجرة غير النظامية)، يكمن في تحقيق الاستقرار في ليبيا”.

وطالب السراج، “بدعم بريطانيا للجهد الدبلوماسي الليبي في مجلس الأمن الدولي، الذي يستهدف رفع الحظر الجزئي عن تسليح وتجهيز خفر السواحل وحرس الحدود، وحرس المنشآت النفطية، وقوة محاربة الإرهاب والحرس الرئاسي”.

وأوضح، أن الهدف من الخطوة هو “أن تقوم هذه الكيانات الأمنية بمهامها بطريقة فعالة، لدعم الأمن والاستقرار، وتأمين الحدود التي يتدفق عبرها المهاجرون غير النظاميين، ومواجهة شبكات التهريب والاتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب”.

وفي مارس/آذار 2011، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1970، وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة “منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا، بما فيها الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار”.