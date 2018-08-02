احتجاجات بمدينة “العزيزية” الليبية ضد سياسات حكومة السراج

شهدت مدينة العزيزية، غرب العاصمة الليبية، طرابلس، اليوم الخميس، مسيرات شعبية حاشدة، تعبيرًا عن الغضب الشعبي على الانقطاع المتواصل للكهرباء بالبلاد، وسط دعوات إلى رحيل حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج.

وأعلن المتظاهرون عن تمسّكهم بمواصلة التظاهر حتى إسقاط ما وصفوها بـ”حكومة الإخوان” في إشارة إلى حكومة الوفاق الوطني.

وأكّدت مصادر ليبية في تصريحات لـ “إرم نيوز”،أن سبب غضب المحتجين هو انقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة باليوم، متوقعة أن تشهد التحركات الشعبية تصاعدًا كبيرًا خلال الأيام المقبلة.

وطالب المحتجّون بتحسين الخدمات المعيشية ورحيل رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج رافعين شعارات مناهضة للمجلس الرئاسي ولافتات كتب عليها:” مزارعنا جفّت، كفى سرقة، سيولة مفقودة، مياه شرب مفقودة، مستوصف مفقود، إذا لم تتحملوا المسؤولية، ارحلوا عنّا”.

وتعاني مدن المنطقة الغربية في ليبيا بشكل عام، ومدينة طرابلس بشكل خاص، من أزمة الكهرباء، بعد أن رفضت بعض المناطق فرض فترات طرح الأحمال التي اقترحتها شركة الكهرباء، والتي لم تقدم أي حلول قابلة للتنفيذ في المنطقة الغربية.

وأكد مراقبون أن الاحتجاجات التي خرجت في بعض المدن الليبية يمكن أن تتحول إلى انتفاضة شعبية ضد الأوضاع المعيشية الصعبة، ورفض وجود الميليشيات المسلحة التي تسيطر على مفاصل الدولة في العاصمة الليبية.