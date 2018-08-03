وزير خارجية الصين: نريد حل الخلافات مع أمريكا على أساس المساواة

قال وزير الخارجية وعضو مجلس الدولة الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، إن بكين ترغب في حل الخلافات مع الولايات المتحدة على أساس المساواة بينهما.

وأضاف وانغ، بعد اجتماعه مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، على هامش منتدى إقليمي في سنغافورة، أنهما لم يبحثا الحرب التجارية بين بلديهما بتفصيل شديد.

وقال وانغ للصحفيين إن بومبيو أبلغه بأنه “يرغب في الحفاظ على التواصل البناء”، وأضاف “حيث إننا عضوان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأكبر اقتصادين في العالم، فإن علينا بالطبع الإبقاء على المحادثات طوال الوقت”.

وتابع قائلًا: “التعاون هو الخيار الصحيح الوحيد للولايات المتحدة والصين، هذا هو ما يتوقعه المجتمع الدولي. الاختلاف لن يؤدي إلا إلى خسارة الجانبين وسيضر بالتنمية السلمية الراسخة في العالم”.

وأضاف بقوله: “نحن مستعدون لمعالجة أوجه القلق لدى الجانبين عبر مباحثات على أساس المساواة والاحترام المتبادل، كان (بومبيو) معولًا على هذا التوجه، وقال إنه لا يريد للاحتكاكات الحالية أن تستمر”.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، توجيهات للمسؤولين في قطاع التجارة للنظر في زيادة الرسوم من 10- 25 % على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وفرضت الولايات المتحدة حتى الآن رسومًا على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار في إطار الدفعة الأولى من عقوبات تستهدف سلعًا بقيمة 50 مليار دولار.