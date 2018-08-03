سنغافورة تحتضن أول تدريبات بحرية بين الصين وبلدان جنوب شرق آسيا

احتضنت سنغافورة هذا الأسبوع، أول تدريبات بحرية بين الصين وبلدان جنوب شرق آسيا، وهو التدريب الذي يراد منه توسيع التعاون بين الجانبين.

وقالت وزارة الدفاع في سنغافورة اليوم الجمعة، إن “التدريب الذي جرى بأسلوب المحاكاة ضم قوات بحرية من الصين وكل الدول العشر الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)”، مؤكدة أنه “يأتي قبل أول تدريبات بحرية من المقرر أن تجرى في مياه الصين في أكتوبر تشرين الأول”.

ومن جانبه، قال الكولونيل “ليم يو تشوان”، قائد الأسطول 185 ببحرية سنغافورة في تصريحات للصحفيين “بانتهاء التدريب، كنا قد عززنا قدرتنا على العمل المشترك”. وتابع “حققنا تفاهمًا أكبر بين بحريات آسيان وبحرية جيش التحرير الشعبي” في إشارة إلى البحرية الصينية.

أما وزير الخارجية الصيني وانغ يي، فقال إن التدريبات البحرية تنقل التعاون بين الصين وجنوب شرق آسيا إلى مستوى جديد.

وأضاف في مؤتمر صحفي “سنستخدم هذه التدريبات كنقطة بداية لتوسيع نطاق الاتصالات العسكرية والتعاون الأمني بين الصين وآسيان حتى نواجه معًا المخاوف الأمنية ولحماية الاستقرار بالمنطقة”.

وتعتزم البحرية الصينية أيضا المشاركة في تدريبات عسكرية مع 26 بلدًا قبالة ساحل استراليا الشمالي هذا الشهر، حيث تشارك الولايات المتحدة في هذه التدريبات.