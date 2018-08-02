اتهامات أمريكية جديدة لروسيا بمحاولة التدخل في الانتخابات المقبلة

وجه رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية، دان كوتس، يوم الخميس، اتهامًا جديدًا لروسيا بشأن محاولتها التدخل في انتخابات الكونغرس النصفية المقبلة، والمقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأكد كوتس، خلال مؤتمر صحفي عقده مع عدد من مسؤولي الاستخبارات الأمريكية في البيت الأبيض، أنه تم رصد محاولات روسية للتدخل في الانتخابات المقبلة عبر قرصنة المعلومات الخاصة بعدد من المرشحين، مشددًا على أن “وكالات الاستخبارات تعمل على حماية الانتخابات”، وفق الأناضول.

وقال المسؤول الأمريكي: “إن الرئيس دونالد ترامب أمر بجعل مسألة حماية الانتخابات أولوية قصوى”، مؤكدًا أنه يتم العمل بمشاركة مختلف المعلومات والمعطيات بين مختلف وكالات الاستخبارات الأمريكية للتعامل مع هذه التهديدات.

وحول انتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت عام 2016، قال كوتس: “لا يمكن إنكار أن روسيا تدخلت في الانتخابات”.

وأضاف: “الاستخبارات الأمريكية مدركة للخطر مع استمرار محاولات روسيا التدخل في الانتخابات المقبلة”.

واتهم كوتس روسيا بأنها تعمل على تقويض قيم الديمقراطية الأمريكية.