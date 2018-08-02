أعضاء في الكونغرس الأمريكي يقدمون مشروع قانون جديدًا ضد تدخلات روسيا‎

كشف أعضاء في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يوم الخميس عن تقديمهم مشروع قانون جديدًا يهدف للرد على تدخلات روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأنشطة موسكو في سوريا بالإضافة إلى ضم شبه جزيرة القرم.

وأعرب السيناتور الجمهوري لينزي غراهام عن أمله في أن “يسهم مشروع القانون الجديد حال إقراره في زيادة الضغط على روسيا ويردعها عن التدخل في انتخابات التجديد النصفي المقررة في وقت لاحق من العام الجاري”.

وتتضمن العقوبات فرض قيود مالية على صفقات الدين السيادي الجديدة، وعلى قطاع الطاقة، وبعض المشروعات، وواردات اليورانيوم، إضافة إلى فرض عقوبات بحق شخصيات سياسية ورجال أعمال .

يشار إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي كان قد أقرّ في الصيف الماضي مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا، لكن بعض المشرعين عبّروا عن غضبهم إزاء ما يرونه عزوفًا عن تنفيذ العقوبات من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب.