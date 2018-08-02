ترامب يتسلم رسالة من زعيم كوريا الشمالية

استلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، رسالة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، تطرقت لملف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان، اليوم الخميس، إن “الرسالة تأتي في إطار متابعة الزعيمين للمناقشات التي جرت في الآونة الأخيرة بشأن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي”.

وأضافت: “التواصل المستمر بين الزعيمين يهدف إلى متابعة ما تم بعد اجتماعهما في سنغافورة، والوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في البيان المشترك بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية”.