احتجاجات في 4 مدن إيرانية ضد النظام (صور)

شهدت مدن شيراز ومشهد وشاهين شهر وكرج الإيرانية، صباح اليوم الخميس، احتجاجات ضد النظام الإيراني وحكومة الرئيس حسن روحاني، بسبب تردي الواقع الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الغذائية في ظل انهيار العملة المحلية.

وذكرت قنوات إخبارية عبر “تلغرام”، أن “المئات من المتظاهرين خرجوا صباح اليوم في مدينة شيراز جنوب البلاد، ورددوا شعارات ضد المرشد علي خامنئي والرئيس حسن روحاني، كما رفعوا شعارات مناهضة بسبب للأموال التي ينفقها النظام على الجماعات والميليشيات التابعة له خارج إيران”.

وفي مدينة مشهد رفع المتظاهرون شعارات، ضد الغلاء والتضخم والمسؤولين والدكتاتورية.

كما شهدت مدينة شاهين شهر، إحدى مقاطعات محافظة أصفهان وسط البلاد، احتجاجات عارمة، وفقًا لقناة “صوت الشعب” الداعمة للاحتجاجات، مشيرة إلى وقوع صدامات بين الأمن والمتظاهرين، دون الكشف عن عدد الجرحى.

أما في مدينة كرج، فجابت مسيرات الاحتجاج الشوارع، كما أغلق أصحاب المحال التجارية أبواب محالهم تنفيذًا لبدء إضراب عن الطعام في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة الذي أثر على المواطن الإيراني.

وفي وقت متأخر من الليلة الماضية، شهدت مدينة كرج احتجاجات دعت خامنئي للرحيل وترك إيران جراء السياسات التي جعلت الإيرانيين يعانون من ضيق في الحياة المعيشية.