“العفو الدولية” تدعو تركيا لوقف “الانتهاكات الجسيمة” في عفرين

دعت منظمة العفو الدولية، الخميس، تركيا، إلى وقف ما أسمتها “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” في منطقة عفرين السورية.

وقالت المنظمة غير الحكومية في تقرير لها، إن سكان عفرين “يتحملون انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، تنفذ معظمها مجموعات سورية مسلحة ومجهّزة من جانب تركيا”.

وأضافت المنظمة أن “هذه الانتهاكات تشمل الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري ومصادرة الممتلكات والنهب”.

وأشارت إلى أن قوات تركية ومقاتلين سوريين متحالفين معها “استولوا على مدارس” في عفرين، الأمر الذي يمنع آلاف الأطفال من مواصلة دراستهم.

وقالت لين معلوف مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة إن “الهجوم والاحتلال من جانب الجيش التركي يزيدان معاناة سكان عفرين الذين عانوا نزاعًا دمويًا على مدى سنوات”.

وسيطرت القوات التركية وفصائل معارضة سورية مسلحة ومجهزة من جانب أنقرة، على منطقة عفرين في آذار/ مارس الماضي إثر عملية عسكرية استمرت شهرين.

وكانت السلطات التركية أكدت في آذار/ مارس الماضي أنها ستحقق في شهادات تتحدث عن حصول عمليات نهب واسعة النطاق نفذتها مجموعات مسلحة سورية متحالفة مع أنقرة خلال عملية السيطرة على عفرين.