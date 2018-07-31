الاستخبارات الإيرانية تعتقل ناشطًا طلابيًا بارزًا

اعتقلت وزارة الاستخبارات الإيرانية (الأمن) الناشط الطلابي البارز الذي ينتمي للإصلاحيين “ضياء الدين نبوي”، مساء الثلاثاء، وفقًا لما أفاد موقع “زيتون” الداعم للاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني.

ونقلت القناة عن مصادر حقوقية قولها إن “عائلة الناشط الطلابي البارز ضياء الدين نبوي تلقت اتصالًا مساء اليوم من سجن ايفين شمال العاصمة طهران، أبلغهم باعتقال ضياء”، مضيفة أن “وزارة الاستخبارات هي من قامت باعتقال نبوي”، من دون الكشف عن التهم الموجهة له.

وفي 14 من فبراير/ شباط الماضي، أطلقت السلطات الإيرانية سراح نبوي بعد أن قضى ثماني سنوات في السجن المركزي بمحافظة سمان الواقعة شمال شرق إيران بتهمة المحاربة (عداوة الله) والتحريض على النظام وإثارة الاضطرابات والتواصل مع منظمة مجاهدي خلق المعارضة التي تعتبرها طهران جماعة “إرهابية”.

وشارك الناشط الطلابي “ضياء الدين نبوي”، في الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 2009 على خلفية اتهام النظام بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية صالح الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد أمام منافسه الإصلاحي مير حسين موسوي الذي يقبع تحت الإقامة الجبرية منذ عام 2011.

وضياء الدين نبوي 43 عامًا هو هندسة كيمياء من جامعة مدينة بابل التابعة لمحافظة مازندران شمال إيران، وهو مؤسس مجلس الدفاع عن التعليم في البلاد.