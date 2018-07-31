اغتيال 3 صحافيين روس في إفريقيا الوسطى

اغتيل ثلاثة روس كانوا يحملون بطاقات صحافية ليل الإثنين/الثلاثاء قرب سيبوت في وسط جمهورية إفريقيا الوسطى، حسب ما أفادت مصادر قضائية ودينية وأمنية محلية والسلطات الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان “استنادًا إلى معلومات واردة من جمهورية إفريقيا الوسطى، فإنه في الثلاثين من تموز/يوليو، في مكان غير بعيد من مدينة سيبوت – على بعد 300 كم شمال العاصمة بانغي – قُتل ثلاثة أشخاص كانوا يحملون بطاقات صحافية صدرت بأسماء كيريل رادتشنكو، ألكسندر راستورغوييف وأورخان جمال”.

وأضاف البيان أنّ “جثثهم وصلت إلى بانغي”.

وفي وقت سابق، كان مصدر قضائي قال لوكالة فرانس برس إنّ الرجال الثلاثة “تم العثور على جثثهم على بعد 23 كم من سيبوت. لقد اغتالهم مسلحون مجهولون”، مرجحًا أن يكونوا قتلوا عند حاجز أقيم على إحدى الطرق.

ونُقلت جثث الثلاثة صباح الثلاثاء إلى قاعدة بعثة الأمم المتحدة لإرساء الاستقرار في إفريقيا الوسطى في سيبوت، وفق مصادر متطابقة، فيما اعتُبر سائقهم مفقودًا.