مقتل جندي موريتاني في إفريقيا الوسطى بهجوم لميليشيات “أنتي بالاكا”

أعلن الجيش الموريتاني، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد جنوده العاملين ضمن قوات حفظ السلام الأممية في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وقال الجيش في بيان نشره على موقعه على الإنترنت، إن إحدى دورياته من كتيبة حفظ السلام في قرية تيكباري بجمهورية إفريقيا الوسطى، تعرّضت لهجوم فجر اليوم من طرف ميليشيات “أنتي بالاكا”.

وأضاف أن اشتباكات دامت عدة ساعات بين الوحدة العسكرية وميليشيات آنتي بالاكا، إثر هذا الهجوم، ما أسفر عن مقتل جندي موريتاني.

ومنذُ العام 2013، تواجه جمهورية إفريقيا الوسطى صراعًا طائفيًا وضع في المواجهة ميليشيات “أنتي بالاكا” المسيحية وما كان يُعرف بتحالف “سيليكا”، وهو ائتلاف سياسي وعسكري ذو أغلبية مسلمة، وأسفرت المواجهات بين الطرفين عن مقتل آلاف، وتشريد مئات الآلاف.

ونشرت الأمم المتحدة قوة من 12 ألف جندي لتحقيق الاستقرار في هذا البلد الذي استطاع الخروج من مرحلة انتقالية، وإجراء انتخابات رئاسية، مطلع العام 2016.

غير أنَّ القوة الأممية لم تمنع تجدد حوادث العنف في البلاد، وإن كانت على شكل حوادث منفصلة.

ولا توجد إحصاءات رسمية عن عدد جنود موريتانيا بقوات حفظ السلام في إفريقيا الوسطى، غير أن إعلام محلي يقول إن عددهم يقدر بالمئات.‎