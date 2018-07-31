الخارجية الأمريكية: بومبيو يؤيد إجراء محادثات مع إيران

قالت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء، إن وزير الخارجية مايك بومبيو يؤيد ما طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بشأن استعداده للقاء المسؤولين الإيرانيين والتفاوض معهم دون شروط مسبقة.

جاء ذلك في رد المتحدثة باسم الخارجية، هيذر نويرت، على أسئلة الصحافيين في مؤتمر مقتضب قالت فيه إن الرئيس ترامب يود التحدث مع زعماء دوليين لا سيما المسؤولين الإيرانيين لحل القضايا العالقة.

وسبق أن تجنبت نويرت أسئلة تم توجيهها لها بشأن إن كان وزير الخارجية يؤيد مبادرة الرئيس ترامب بشأن استعداد ترامب لقاء الإيرانيين دون شروط مسبقة واكتفت بالقول، إن واشنطن تود أن ترى تغييرًا في السلوك الإيراني والأهم هو أننا “مستعدون للجلوس وإجراء تلك المحادثات”.