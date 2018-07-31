أمريكا تفرض عقوبات على 3 باكستانيين مرتبطين بجماعة “عسكر طيبة”

فرضت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، عقوبات على ثلاثة باكستانيين، قالت إنهم على صلة بجماعة “عسكر طيبة”، التي يُنحى باللوم عليها في هجمات دامية وقعت في مومباي العاصمة المالية للهند عام 2008.

وقالت سيغال ماندلكر، وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في بيان: “تصنيفات وزارة الخزانة لا تستهدف فقط فضح وإغلاق شبكة عسكر طيبة المالية، وإنما أيضًا تقييد قدرتها على جمع أموال لتنفيذ هجمات إرهابية عنيفة”.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، “عبد الرحمن الداخل” إلى قائمتها الخاصة بالأشخاص المصنفين على أنهم “إرهابيون عالميون”، وقالت إنه “قيادي بارز في الجماعة التي تصفها بالمتشددة”، كما فرضت وزارة الخزانة، عقوبات على اثنين أحدهما يدعى حميد الحسن والثاني عبد الجبار، وقالت إنهما “مسؤولان عن نقل أموال إلى الجماعة ودفع رواتب لأعضائها”.

ويعني تصنيف هؤلاء تجميد أي ممتلكات لهم تحت الولاية القضائية الأمريكية، ومنع الأمريكيين من الدخول في معاملات معهم.

وللجماعة التي تعادي الهند علاقة تاريخية بأجهزة مخابرات باكستانية، واتُهمت بتدبير العديد من الهجمات، بما في ذلك هجوم مومباي، الذي قتل فيه 166 شخصًا بينهم ستة أمريكيين.