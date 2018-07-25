يونكر: الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة “ليسا أعداء بل حلفاء” 

المصدر: ا ف ب

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي “ليسا أعداءً” مع بدء محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة إلى نزع فتيل التوتر التجاري بين القوتين الاقتصاديتين.

وبدوره، قال ترامب إنه يتوقع أن”يحدث شيء إيجابي” خلال المحادثات في البيت الأبيض، بعد أن بعث بسلسلة تغريدات يلوم فيها أوروبا على المعاملة غير المنصفة للصادرات الأمريكية.

ووسط تهديدات بفرض رسوم جديدة على صادرات السيارات الأوروبية، قال يونكر:”نحن شركاء مقرَّبون، وحلفاء، ولسنا أعداءً”.