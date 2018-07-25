طهران: على الولايات المتحدة أن تنسى أمر التفاوض معنا تحت لغة التهديد

دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة إلى أن تنسى أمر التفاوض مع بلاده تحت لغة التهديد.

جاء ذلك في بيان، نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية، حول تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي قال فيها: “مستعدون لعقد اتفاق حقيقي جديد مع إيران بخصوص برنامجها النووي”.

وقال قاسمي: “في ظل المواقف الأحادية، والطلبات التي لا تعرف الانتهاء.. على الولايات المتحدة أن تنسى أمر التفاوض تحت التهديد”.

وأضاف أن “التجارب التي اكتسبتها إيران، أظهرت أن لقاء المسؤولين الأمريكيين لا يبعث بالثقة”.

وأمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السعي إلى عقد “اتفاق حقيقي” حول برنامج إيران النووي، يختلف عن الاتفاق المبرم في عهد سلفه باراك أوباما.