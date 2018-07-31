الاتحاد الأوروبي ينقل مقر قوته البحرية من بريطانيا إلى إسبانيا

يخطط الاتحاد الأوروبي لنقل مقر قوته البحرية (EU NAVFOR)، من مدينة نورثوود البريطانية، إلى مدينة روتا الإسبانية.

وجاء في قرار صادر عن المجلس الأوروبي، الاثنين، إن الاتحاد قرر نقل المقر التشغيلي لقوته البحرية، في الـ29 من مارس/ آذار 2019، وذلك عقب خروج بريطانيا من الاتحاد.

كما يستعد الاتحاد لنقل ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻣـﻦ اﻟﺒﺤﺮي ﻟﻠﻘﺮن اﻷﻓﺮﻳﻘـي (MSCHOA)، التابع لقوته البحرية، إلى ميناء مدينة بريست الفرنسية.

والقرار الأخير يأتي بسبب عزم المجلس، مواصلة مكافحة القرصنة على سواحل الصومال، عبر تمديده عملية “أتلانتا” حتى الـ 31 من ديسمبر/ كانون الأول 2020، التي خصص لها ميزانية قدرها 11 مليونا و777 ألف يورو.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2008، أطلق الاتحاد عملية “أتلانتا”، للمساهمة في ردع أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة السواحل الصومالية في مساحة تمتد من خليج عدن شمالا، وحتى السواحل الكينية وجزر سيشل جنوبا.

وتضطلع عملية “أتلانتا” بحماية سفن برنامج الأغذية العالمي، التي تنقل المساعدات الغذائية للنازحين حتى وصولها إلى موانئ الصومال.

وإضافة إلى ذلك، تراقب العملية أنشطة سفن الشحن والصيد، قبالة سواحل البلاد وتدعم بعثات الاتحاد الأوروبي والبرامج الأخرى في المنطقة.