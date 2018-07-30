القس الأمريكي المحتجز بتركيا يطعن على حبسه ويطلب السفر

أعلن محامي قس أمريكي يحاكم في تركيا حول تهم تتعلق بالإرهاب، الطعن بحكم وضع موكله قيد الإقامة الجبرية، فيما طالب بالإفراج عنه ورفع حظر السفر المفروض عليه.

وجاء في وثيقة الطعن التي قدّمها المحامي إسماعيل جيم هالافورت بأنه “ورغم خروج القس من السجن إلا أنه مازال مقيد الحرية وغير قادر على العودة لحياته الطبيعية ومباشرة مهامه الدينية”.

وأوضح المحامي أن المحكمة التركية في أزمير التي تحاكم القس آندرو برانسون ستحتاج ما بين ثلاثة وسبعة أيام للفصل في طلب الطعن.

وتصاعدت حدة الخلافات بين تركيا وأمريكا بسبب قضية القس برانسون، الذي سجن لمدة 21 شهرًا قبل أن يتم نقله الأسبوع الماضي إلى منزله ووضعه قيد الإقامة الجبرية.

وعلى وقع الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن بسبب قضية القس، لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على تركيا، بحال لم تفرج عن القس.

لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في تصريحات صحفية خلال زيارته لجنوب أفريقيا إن بلاده “ستتمسك بموقفها في مواجهة تهديدات ترامب بفرض عقوبات”.

وكانت السلطات التركية قد وجهت تهمًا عدة للقس برانسون من أبرزها “مساندة أنصار رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة انقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان”.