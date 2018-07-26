تلويح أمريكي بفرض عقوبات على تركيا بسبب احتجاز “قس”

انتقد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس تركيا اليوم الخميس بسبب احتجازها لقس أمريكي وهدد أنقرة بفرض عقوبات ما لم تفرج عن الرجل.

وقال بنس نيابة عن الرئيس دونالد ترامب في فعالية استضافتها وزارة الخارجية الأمريكية “إلى الرئيس طيب إردوغان والحكومة التركية، لدي رسالة نيابة عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية: أطلقوا سراح القس آندرو برانسون أو استعدوا لمواجهة العواقب”.

وأضاف “ما لم تتخذ تركيا إجراء فوريا لإطلاق سراح رجل الدين البريء هذا وإعادته إلى دياره في أمريكا، فستفرض الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على تركيا لحين إطلاق سراح آندرو برانسون”.

وأمرت محكمة تركية أمس الأربعاء بنقل برانسون، الذي قضى في السجن حتى الآن 21 شهرا، من السجن ووضعه قيد الإقامة الجبرية.