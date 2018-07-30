رغم مزاعم الاكتفاء.. إيران غير قادرة على توفير بطاقات وطنية ذكية لمواطنيها 

رغم مزاعمها المتكررة بتحقيق الاكتفاء الذاتي، أقر مسؤول كبير، اليوم الإثنين، أن الإيرانيين الذين لم يستلموا البطاقة الوطنية الذكية الجديدة، العام الماضي، أصبح من الصعب توفيرها لهم مع قرب العقوبات الأمريكية.

وقال المتحدث الرسمي باسم إدارة الأحوال المدنية في إيران، سيف الله أبو ترابي، “للأسف، بسبب العقوبات الأمريكية، لم يعد بإمكاننا إصدار بطاقات ذكية للمواطنين؛ لأنها كانت تستورد من خارج البلاد”.

وأوضح أبو ترابي في حديث لوكالة أنباء “فارس نيوز”، اليوم، إن “وزارة الداخلية الإيرانية تبذل جهودها؛ من إجل إصدار بطاقات ذات إنتاج داخلي”، مشيرًا إلى أن هذا الأمر “يحتاج إلى المزيد من الوقت”.

وأكد أن إدارة الأحوال المدنية الإيرانية، قررت وقف تسجيل المواطنين عبر موقعها لغرض الحصول على البطاقة الوطنية الجديدة، منوهًا إلى وجود 9 ملايين إيراني قاموا بالتسجيل خلال الفترة القليلة الماضية.

وكشف المسؤول الإيراني، عن قيام لجنة الأحوال المدنية بالبرلمان، بالتباحث مع وزارة الداخلية؛ لإصدار قانون “يجيز التعامل بالبطاقات الوطنية القديمة، لحين إيجاد حلول مناسبة أو القيام بإصدار البطاقات الذكية الجديدة داخل إيران“، مضيفًا: “هناك 13 إلى 15 مليونًا سجلوا العام الجاري، ونعتذر عن تقديم البطاقات الجديدة لهم؛ بسبب العقوبات”.