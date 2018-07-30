إيران.. احتجاجات على “انهيار الاقتصاد” والأمن يمنع المتظاهرين من الوصول للبرلمان (صور وفيديو)

تظاهر المئات من أصحاب المحال التجارية في سوق طهران الكبير (بازار)، يوم الإثنين، فيما أقدمت السلطات على نشر قوات أمنية لمنع الاحتجاجات من الوصول إلى مبنى البرلمان، وفقًا لما ذكرته قناة “صوت الشعب” الداعمة للاحتجاجات.

وقالت القناة إن “المئات من أصحاب المحال التجارية نظموا وقفة احتجاجية في سوق طهران المركزي، ورددوا شعارات مناهضة للحكومة”، مطالبين بضرورة وضع حد لما وصفوه بـ”انهيار النظام الاقتصادي في البلاد”.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة أنباء “تسنيم” التابعة للحرس الثوري، أن “وزارة الداخلية نشرت قوات بزي مدني لتعقب واعتقال الأشخاص الذين يقومون بشراء وبيع الدولار بالسوق المركزي والأسواق السوداء في مختلف مناطق العاصمة طهران”.

وتشهد العملة الإيرانية انهيارًا كبيرًا وبشكل غير مسبوق، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد نحو 11150 تومان حتى صباح اليوم الإثنين.

وأظهرت صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشارًا كثيفًا للقوات الأمنية في سوق طهران الكبير.

من جانبها، شهدت أسواق مناطق مختلفة، منها مدينتا ري وكرج جنوب طهران، ومحافظات تبريز وزنجان وقشم وكرمنشاه، إضرابًا عن العمل وقام التجار بإغلاق محالهم التجارية احتجاجًا على سوء الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة المحلية.

وأكد صاحب محل تجاري بمدينة ري يدعى إحسان علي خان، لقناة “صوت الشعب” عبر تطبيق “تلغرام” أن “الناس لم تعد تتحمل هذه الأوضاع المتردية”، مضيفًا أن “مواجهة الأزمة الاقتصادية بإجراءات أمنية لم يعد مجديًا”.

كما أغلقت محال بيع الذهب في عدد من المدن الإيرانية بعد الارتفاع الكبير للعملات الأجنبية أمام العملة المحلية.





