نائب أفغاني: طالبان تقاتل بسلاح إيراني

قال عضو البرلمان الأفغاني، كرام الدين رضا زاده السبت، إنّ حركة طالبان في ولاية “غور” الواقعة غرب البلاد، تقاتل ضد الحكومة بسلاح إيراني.

ووفقًا لوسائل الإعلام محلية أكد النائب رضا زاده، أنّ “أسلحة جماعة طالبان المناهضة للحكومة الأفغانية، مقدمة من قبل الدولة الإيرانية”، وهو ما أشار إليه حاكم الولاية، غلام ناصر خاصع، قائلًا إن “البلدان المجاورة تقوم بتقديم الأسلحة والمعدات العسكرية لحركة طالبان”.

وقبل إسبوعين هاجم مسلحون من حركة طالبان أجزاء من مدينة فيروزكووه، عاصمة ولاية غور في أفغانستان، كما قتلوا الأحد الماضي عددًا من الأطباء والمرضى في مستشفى، عقب السيطرة على بلدة تايوارا في الولاية، وفقًا لما أكده مصدر في الشرطة.

وتعتبر ولاية غور في غرب أفغانستان واحدة من المحافظات غير الآمنة، التي تنشط فيها حركة طالبان وتنظيم داعش في عدد من المناطق.