سقوط مقاطعتين في جنوب شرق أفغانستان بأيدي طالبان

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء، إن مقاتلي حركة طالبان سيطروا على مقاطعتين في إقليم بكتيكا في جنوب شرق أفغانستان، على الحدود مع باكستان، بينما يستمر القتال الضاري في أنحاء البلاد.

وقال مسؤولون محليون، إن “مقاتلي طالبان بدأوا مهاجمة نقاط التفتيش والمراكز الأمنية في مقاطعتي أومنا وجايان في بكتيكا يوم الأحد، مما أجبر قوات الأمن الأفغانية في المنطقة على الانسحاب مخلفة وراءها كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد”.

وقال فضل الرحمن كاتاوازي، عضو مجلس الإقليم “بعد قرابة يومين من القتال الضاري، استولت طالبان على مركز كل من المقاطعتين”، مضيفًا أن “ثلاثة أفراد من قوات الأمن قتلوا وأصيب عدد آخر”.

واستولت طالبان على مراكز سلسلة مقاطعات منذ بداية العام، قبل أن تستعيد القوات الحكومية السيطرة على كثير منها.

وتسيطر الحكومة على مناطق يقطنها نحو ثلثي سكان البلاد.

وفي إقليم زابل المجاور، إلى الجنوب من بكتيكا، قال حاجي عطا جان حق بيان، عضو مجلس الإقليم، إن “15 من قوات الأمن قتلوا وأصيب 18 آخرون بعدما اقتحمت طالبان مقاطعة أتغار”.

وأضاف، أنه “جرى طرد مهاجمي طالبان في نهاية المطاف بعد تلقي قوات الأمن الأفغانية دعما جويًا، مما أسفر عن مقتل 25 وإصابة 20 من مقاتلي الحركة”.

وأكد جول إسلام سيال، المتحدث باسم إقليم زابل، وقوع الهجوم والخسائر في صفوف قوات الأمن الأفغانية، لكنه لم يخض في التفاصيل.