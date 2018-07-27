نائب إيراني يدعو النظام لإجراء استفتاء شعبي بشأن إغلاق مضيق هرمز

دعا المتحدث باسم كتلة الأمل الإصلاحية في البرلمان الإيراني النائب “بهرام بارسايي”، الجمعة، النظام إلى إجراء استفتاء شعبي والاستماع إلى صوت الشعب بشأن إغلاق مضيق هرمز قبل اتخاذ أي قرار بشأنه، فيما اعتبرته وسائل الإعلام المتشددة بأنه “تحدياً للنظام وقراراته”.

وكتب النائب بارسايي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي عبر “تويتر”، “إذا كان إغلاق المضيق والذهاب إلى الاستماع للمواقف والتصريحات المنددة والقرارات الصعبة والمكلفة لإرادة الشعب، فليسمع صوت هذا الشعب في إطار القانون، ووفق المادة 59 من الدستور”.

وانتقدت وسائل الإعلام المقربة من التيار المتشدد تغريدة النائب الإصلاحي، معتبرة ذلك “تحدياً للنظام واستهانة بالقرارات التي يتخذها”.

وقالت قناة فيلق القدس التابعة للحرس الثوري عبر تطبيق تلغرام، “فيما يواجه رئيس الجمهورية المنتخب (حسن روحاني) التهديدات الخارجية ويتخذ قراراته لمواجهة تلك التهديدات، يخرج إلينا أحد النواب الإصلاحيين بالدعوة لإجراء استفتاء شعبي بشأن مضيق هرمز”.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، قال السبت الماضي، إن التصريحات التي أطلقها الرئيس حسن روحاني مطلع يوليو الجاري، بإغلاق مضيق هرمز في حال قررت واشنطن منع طهران من تصدير نفطها “موقف مهم ويعبر عن سياسة النظام”.