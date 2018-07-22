رئيس البرلمان الإيراني يعترف بتزايد الهجمات ضد بلاده من قبل المعارضين

اعترف رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، الأحد، بتزايد نشاط وهجمات الجماعات الإيرانية المعارضة ضد القوات الأمنية، مضيفاً أنه “إسبوعياً يتم تنفيذ العديد من العمليات في مناطق مختلفة من إيران”.

وقال لاريجاني في تصريح نقلته وسائل إعلام رسمية خلال استقباله سفراء إيران وأعضاء السلك الدبلوماسي الإيراني “هناك اسبوعياً عمليات إرهابية في بعض مناطق إيران وهذا يدل على أن هذه المجموعات الإرهابية تريد النفوذ إلى داخل البلاد” على حد تعبيره.

وأضاف إن “أمن إيران هو القضية الأولى وبدل أن يقوم الاعداء بتحركات مؤذية تزعزع الأمن داخل إيران قمنا بتلقين الإرهابيين درساً خارج الحدود وهذا تصرف حكيم”، في إشارة إلى تبرير تدخل الحرس الثوري في سوريا والعراق والمنطقة.

وأقام الحرس الثوري الأحد مراسم تشييع لـ 11 عنصراً من قواته الذين لقوا مصرعهم السبت خلال مواجهات مع جماعة “بيجاك” الكردية المعارضة في مدينة “مريوان” التابعة لإقليم كردستان على الحدود مع العراق.

وتوعد قائد قوات الحرس الثوري بمدينة “سنندج” العقيد حسن عسكري، برد قوي بمن وصفهم بـ”المتغطرسين”، مضيفاً أن “الحرس الثوري سوف ينتقم من الأسرار الذين نفذوا عمليات عسكرية في مدينة مريوان”.