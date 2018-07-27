الصين تضبط 17.6 طن من المخدرات في عملية مشتركة مع 5 دول

ضبطت السلطات في الصين و5 دول يجتازها نهر “لانسانغ- ميكونغ”، 17.6 طن من المخدرات خلال عملية مشتركة.

وذكرت وكالة “شينخوا” الصينية، اليوم الجمعة، أن دول الصين ولاوس وميانمار وتايلاند وكومبوديا وفيتنام، أطلقت عملية مشتركة في مايو/ أيار الماضي، ضد تجارة المخدرات، أسفرت عن ضبط 17.6 طن من المخدرات، وإلقاء القبض على 15 ألف مشتبه به.

ولفتت الوكالة إلى ضبط 330.6 طن من المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة المخدرات خلال العملية. مشيرة إلى عزم الدول المذكورة تنفيذ عملية أخرى في الأشهر المقبلة.

ونقلت الوكالة عن نائب الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في الصين، أن غيوجون، قوله: إن “البلدان الستة المذكورة شنت العديد من العمليات في السنوات الثلاث الأخيرة، في إطار خطة عمل لمكافحة المخدرات”.

تجدر الإشارة إلى أن نهر “لانسانغ- ميكونغ” يجتاز دول الصين ولاوس وميانمار وتايلاند وكمبوديا وفيتنام، بطول 5 آلاف كيلومتر، حيث تنشط العديد من الجماعات المسلحة التي تعمل في تهريب المخدرات على طول النهر.