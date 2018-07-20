شاهد بالفيديو.. تمساح شرس يُهاجم عمال الإنقاذ أثناء إخراجه من منزل في تايلاند

حاولت مجموعة من رجال الإنقاذ السيطرة على تمساح شرس بعد مهاجمتهم أثناء استخراجه من منزل سيدة عجوز في تايلاند.

وتم رصد التمساح الذي يبلغ طوله سبعة أقدام من قبل نانغ ثونغشاروين، 73 عامًا، وهو يزحف في حديقة منزلها في أوثاي ثاني، تايلاند.

وسارعت نانغ إلى الاتصال بالشرطة وعمال الإنقاذ للمساعدة في استخراج الحيوان، لكنهم تناثروا في كل الاتجاهات بعد أن اندفع نحوهم، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

واستغرق فريق الإنقاذ ثلاث ساعات لربط التمساح واقتياده إلى السيارة، قبل إطلاقه في البحر على بعد 10 كيلومترات.

وقالت نايغ: “عندما استيقظت من النوم، ذهبت إلى الجزء الخلفي من المنزل لطهي الطعام، فوجدت الكلب ينبح وفوجئت برؤية شيء ما يزحف في الظلام”.

وأضافت: “لقد استخدمت شعلة للنظر، وصدمت عندما رأيت أنه تمساح، وشعرت بالرعب لأنه سيأتي إلى المنزل، لذلك أغلقت الباب واستدعيت الشرطة”.

وقال نونج تشانج من مركز شرطة: “نعتقد أن التمساح كان يتجول في منزل المرأة بينما كان يبحث عن الطعام”.